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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم في الغربية

دقيق بلدي
دقيق بلدي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز ببسيون، استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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تحرير 76 محضرا خلال حملات تفتيشية لوقف التلاعب بالأسعار بحي أول طنطا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

محافظ الغربية يبحث القضية السكانية مع عضو مجلس الحوار الوطني وأمين الفتوى

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

التلاعب بالاسعار الرقابة التموينية القضية السكانية السوق السوداء بمحافظة الغربية حملات تفتيشية دقيق بلدي مدعم دقيق مدعم

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