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رئيس التحرير
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نسخة استثنائية لمهرجان القاهرة للدراما في العلمين.. فيديو

شرمندة الدسوقي مراسلة
شرمندة الدسوقي مراسلة فضائية دي ام سي

نقلت شرمندة الدسوقي مراسلة فضائية dmc ببرنامج 8 الصبح اليوم الأخير لفاعليات مهرجان العلمين الذي بدأ في 13 يوليو 2023 تحت شعار "العالم عالمين" والذي يعتبر أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، وتضمن العديد من المفاجآت.

وأوضحت شرمندة أن أمس استقبلت مدينة العلمين أهم مهرجان فني وهو مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، وكانت نسخة استثنائية، وسط تنظيم هائل بداية من حفل الافتتاح  وحتي دخول الفنانين وتكريمهم.

تكريم العديد من الفنانين والأعمال الدرامية بمهرجان القاهرة للدراما أمس بالعلمين الجديدة

ونقلت مراسلة دي إم سي ما حدث بحفل أمس بداية من العروض والأعمال النارية من الفنان أحمد عصام فالصوت والإضاءة وصلت للقاهرة والإسكندرية وبدأت الحفلة بكلمة من الفنان العظيم يحيا الفخراني وهو رئيسه الفني للمرة الثانية على التوالي، كما حي الفنان كريم عبد العزيز جمهور الفن والدراما بكلمات جميلة، وأيضا كلمة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب للمتحدة وكانت كلماته تحمل مفاجآت منها تكريما خاصا للشيخ صالح كامل لاستماتة الكبيرة والعديدة في الأعمال الدرامية كما تم تكريم الفنان يحيا الفخراني وهم أهم رمز من رموز الدراما والأعمال التليفزيونية.

كما تم تكريم العديد من الفنانين وأول جائزة هي لأفضل ممثلة للنجمة مني ذكي وحائزة لأفضل ممثل لـ محمد رمضان وأفضل ممثلة دور ثان الفنانة إيمان عاص وأفضل ممثل دور ثان الفنان عصام السقا.

أما عن الوجوه الصاعدة والجديدة كانت الجائزة من نصيب طه الدسوقي ومن الممثلات كانت بالمناصفة بين رنا الرئيس وسلمي أبو ضيف، وأفضل مسلسلا حصل على الجائزة هو "تحت الوصاية" لمني ذكي وأفضل مسلسل سيناريو وحوار كان من نصيب المخرج محمد سامي عن مسلسل "جعفر العمدة".

 تكريم الزعيم عادل إمام والراحل الشاب مصطفي درويش

وفي ختام الحفل كان هناك لافته إنسانية من مهرجان القاهرة الدراما على حرصة لتوجيه جائزتين اولهما عي جائزة التميز للفنان الزعيم عادل إمام الذي شارك في العديد من الدراما والجائزة الثانية كانت للفنان الشاب الراحل مصطفي درويش عن أفضل ممثل ، وبدأ الحفل واختتم بغناء الفنان تامر حسني والذي حصل على جائزة .

فاعليات مهرجان العلمين العالم عالمين أكبر حدث ترفيهي يحي الفخراني كريم عبد العزيز جعفر العمدة تحت الوصاية الزعيم عادل امام مصطفى درويش

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