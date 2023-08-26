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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

صدى البلد

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجئ في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل.

شاهد الفيديو:

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستانا أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت  عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء اليوم  بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

شاهد الفيديو:

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رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

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