عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مع ذكرى رحيل أديب نوبل .. معرض كاريكاتير فى حب نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية ظهر الأحد 27 أغسطس الجارى معرض كاريكاتير بعنوان "فى حب نجيب محفوظ"  بمتحف نجيب محفوظ – تكيه أبو الدهب – التابع لقطاع الصندوق.

يحضر المعرض السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير و عدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير.

يتناول المعرض شخصية الروائي والأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.

يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيري للأديب العالمي نجيب محفوظ، من 17 دولة  منها:  الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواي بالاضافه الى مصر.

ينسق المعرض الفنان فوزي مرسي، ويستمر حتى الاثنين 4 سبتمبر 2023.


يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيع وجودية تظهر فيه، يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.


بدأ نجيب محفوظ الكتابة بكتابة المقالات الفلسفية في مجلات وصحف مختلفة في الفترة بين 1930، و1939، ثم اتجه بعد ذلك للكتابة الأدبية.


صُدرت روايته الأولى عبث الأقدار عام 1938، ونشرها له سلامة موسى صاحب «المجلة الجديدة»، والذي كان ينشر مقالات نجيب محفوظ منذ أيام دراسته في الثانوية، وفي عام 1947 بدأ بكتابة سيناريوهات لأفلام السينما، واستمر حتى عام 1960.


وفي فترة لاحقة كان يكتب زاوية أسبوعية في جريدة الأهرام بعنوان «وجهة نظر» حول مواضيع سياسية، واجتماعية. 


استمر في كتابة الزاوية بانتظام من عام 1980، وحتى توقف عام 1994 بسبب حادثة الطعن. ثم استأنف الزاوية على شكل حوارات أسبوعية يجريها مع الكاتب محمد سلماوي. 

واستمرت الحوارات حتى قبيل وفاته عام 2006.

الدكتور وليد قانوش صندوق التنمية الثقافية فى حب نجيب محفوظ متحف نجيب محفوظ الفنانين ورسامي الكاريكاتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

ترشيحاتنا

عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

خطاب عنصري.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمام القاهرة لـ بريكس تتويج لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة

أزمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هل يزداد سعر الغاز 50% مع إضراب العمال؟

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

فيديو

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ