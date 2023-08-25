رسالة خاصة من عضو إتحاد الكرة لـ رموز الزمالك بشأن مستقبل النادي

طالب الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، رموز نادي الزمالك بتحكيم صوت العقل الفترة المقبلة وضرورة تكوين مجلس حكماء من أبناء النادي المخلصين، من أجل الوصول بهذا الكيان إلى بر الأمان، بدلًا من التناحر والاختلاف كما كان في الماضي.



وقال إيهاب الكومي في برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد: الزمالك في حاجة إلى الاستقرار، وأهمس في أذن رموز نادي الزمالك.. أما آن الأوان للاستقرار، أم سنأخذ فصلًا جديدًا من التباعد الذي لا يصب في مصلحة هذه القلعة الكبيرة.



وتابع:’ هل سنرى مجلس متوافق من أجل مصلحة نادي الزمالك، أم سيستمر الأمر جبهات متناحرة، أتمنى أن يكون الأفضل لنادي الزمالك، حاولوا تحطوا أيديكم في إيد بعض.



وشدد الكومي: إذا لم يحدث ذلك الجميع سينكشف، هناك حكماء ورموز في نادي الزمالك وما أكثرهم، حكموا صوت العقل ومجلس حكماء، أتمنى عند حدوث انتخبات نادي الزمالك أن ينحي الجميع الخلافات جانبا.



واختتم:’ وأن يقف الجميع خلف المجلس الجديد للنادي، وألا يحدث ما حدث في الفترة السابقة’.