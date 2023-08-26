ملايين على الأرض.. انقلاب مقطورة ببريطانيا تحمل عشرات السيارات الباهظة| صور

انقلبت ما يقرب من 10 سيارات فارهة تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني داخل شاحنة نقل على الطريق المزدوج ببريطانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تصوير المحركات التسعة، بما في ذلك سيارات أستون مارتن ولامبورغيني وبي إم دبليو، وهي تنطلق عبر الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، كينت، بينما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث.

ملايين على الارض .. انقلاب مقطورة تحمل عشرات السيارات الباهظة

ووقع الحادث بالقرب من حلبة سباق براندز هاتش الشهيرة، حيث شوهدت الناقلة ومقطورتها من جهة ورأس الشاحنة من جهة أخرى.

بطريقة ما، تعرض سائق الناقل لإصابات طفيفة فقط، لكن السيارات باهظة الثمن لم تكن محظوظة جدًا.

ملايين على الارض .. انقلاب مقطورة تحمل عشرات السيارات الباهظة

ومن بين السيارات التي تم رصدها على المقطورة كانت سيارة لامبورغيني هوراكان حمراء، والتي يمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وسيارة أستون مارتن DB11، والتي يبدأ سعرها من 152 ألف جنيه إسترليني وفقًا لمجلة السيارات البريطانية أوتوكار.