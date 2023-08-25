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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بجنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بجنوب سيناء.


تلقي اللواء محمد كامل العناني ، مدير أمن جنوب سيناء،  بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة متجهة إلى مدينة شرم الشيخ،  نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدي لانقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب على الطريق .
وأسفر الحادث عن مصرع 3 وهم : عبده عبدالله أحمد 70 عامًا من القاهرة، وسعديه حسين سيد، 40 عامًا ، وجثة لسيدة مجهولة جاري التعرف على هويتها.


أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم:  محمد حلمي محمد 40 عامًا، و أحمد محمد حلمي، وإسراء محمد حلمي، ومدثر محمد حلمي، ومكة كريم 4 سنوات، وسجدة كريم عام 
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم  الشيخ  الدولي لتلقي العلاج .ونقل الجثامين لثلاجة مستشفى شرم الشيخ لحين تسليمهم لذويهم.
وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .

ارشيفية

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مصرع حادث جنوب سيناء اصابة شرم الشبخ طور سيناء

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