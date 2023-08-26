وباء يجتاح العالم.. أول تنبؤ من الذكاء الاصطناعي| تعرف عليه

تدخل الذكاء الاصطناعي في أمور عديدة تخص الحياة البشرية بطريقة كبيرة، كما تدخل في علم الغيب والتنبؤات، وقام باجتياز أعلى امتحانات القانون والفحوصات الطبية وتأليف كتب الاطفال، وإجراء مقابلات العمل، كما تنبأ بـ وباء جديد يجتاح العالم.

والآن يعتقد العلماء أن ChatGPT لديه القدرة على إنقاذ البشرية من الوباء التالي، فقد تستخدم النماذج الحالية التحليل الرياضي، لكن الباحثين في جامعة Virginia Tech وجدوا أن بإمكانهم استخدام برنامج الدردشة الآلي لمحاكاة كيفية انتشار الفيروس في المدينة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.