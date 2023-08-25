أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

أعلنت نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد تأييدها ودعمها المطلق والكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مناشدة جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية بدعم وتأييد الرئيس.

وأصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بيانا منذ قليل، قالت فيه: "نحو ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى لجمهورية مصر العربية، فإنه إعمالا لقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم (209) لسنة 1994 وتحقيق أهدافها ومنها العمل على نشر ودعـم القيم والأفكار الديمقراطية والتعبير عن آرائـهـم فـي المسائل الوطنية وتعظيم جهودهم نحو تحقيق الأهداف القومية للبلاد وانطلاقاً من رؤية النقابة نحـو مـا يحدث على الساحة السياسية بالإعلان عن المرشحين لرئاسة الجمهورية ذلك المقام والمنصب الرفيع".

ولفتت النقابة: "نوضح أنه من طلب الولاية دون حق فلا ولاية له، وأمر آخر انتظر الساعة إذا أوسد الأمر إلى غير أهله، إن دعوتنـا الراميـة والراجيـة والناجيـة والآملـة للرئيس عبــدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة أمر فرض ووجوبي ووجودي لا خيار لك فيه، لأن من لم ير حجم إنجازاتك فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يسمع عن الجهود الرامية المضنية لتغيير خريطة مصر نحو التنمية الشاملة فهو أصم، ومن لم يتكلم بصدق وأمانة عن إنجازاتك وأمانتك ووطنيتك فهو أبكم فكان لزاماً علينا عرفاناً والتذكير بحسن صنيعك معنا من صنع لنـا معروفاً فقدموا لـه الثنـاء فإن لم تستطيعوا فعليكم بالدعاء نملك الاطـالـة نحـو الإنجازات ولكـن إحجامـاً للملالـة عـن سـطر عظيم الانجازات وتنوعها التى تحتاج منا عزيمة لا نقوى عليها لذا نعتذر ولكن كلمات التعبير تجيش فى صدورنا من حب وتقدير وعرفان ولا نجد عما بداخلنا تجاه فخامتكم".

وتابعت: "أفضل مما قالته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضانا لأهل مصر ( نصرتمونـا نـصركم الله وأعنتمونا أعانكم الله ) نرجوكم الترشح ونعلن تأييدنا ودعمنا المطلق والكامل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات للترشح كما نناشد جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية رد الجميل بالدعم والتأييد وفقنا الله جميعاً لحب الوطن".