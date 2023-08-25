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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنتائج بطولة إفريقيا.. سيطرة مصرية على التصنيف العالمي لرجال وسيدات الكاراتية

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، وذلك عقب انتهاء منافسات بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار، والتي أقيمت بدولة المغرب الشقيقة.

,سيطر أبطال المنتخب المصري للرجال على الترتيب العام الأول في التصنيف العالمي، حيث تواجد في المركز الأول كلًا من عبد الله ممدوح في وزن -75 كوميتيه، ويوسف عماد في وزن -84 ك كوميتيه، وطه طارق في وزن +84 ك كوميتيه.

بينما جاء اللاعب علي الصاوي في المركز السادس في وزن -67 ك كوميتيه، واحتل كريم أبو عطية المركز الثامن في وزن -60 ك كوميتيه، وحقق كريم وليد المركز السادس في منافسات الكاتا رجال.

أما منتخب السيدات، فقد احتل المركز الثاني في التصنيف العالمي كلًا من ريم أحمد في وزن -50 ك كوميتيه، و أحلام حمدي في وزن -55 ك كوميتيه، ومنه شعبان في وزن +68 ك كوميتيه.

بينما حصلت فريال أشرف على المركز الرابع في وزن -68 ك كوميتيه، وتواجدت دهب علي في المركز الخامس في وزن -61 ك كوميتيه، وجاءت علا المدني في المركز التاسع في وزن -68 ك كوميتيه، وحققت آية هشام المركز السابع في منافسات الكاتا سيدات.

واستطاع المنتخب المصري للكاراتيه تحقيق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و 15 فضية و 8 برونزيات.

كما توج المنتخب الأول بلقب البطولة الأفريقية للكبار بعد الحصول على 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و مثلهم فضية و برونزية وحيدة.

فيما أحرز منتخب الشباب والناشئين المركز الثاني ب 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات.

وشهدت البطولة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع أبطال مصر تصدر المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية فى البطولة بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات.

وقام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بتقديم الشكر للاعبين واللاعبات متمنيًا لهم المزيد من النجاحات في مختلف البطولات، ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية.

بطولة إفريقيا للناشئين

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