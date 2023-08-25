وفاة طلال سلمان مؤسس صحيفة السفير اللبنانية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن مؤسس صحيفة “السفير” طلال سلمان، توفي، اليوم الجمعة، عن 85 عاما؛ بعد مسيرة إعلامية حافلة بالإنجازات.

ونعاه مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، وعدد من الإعلاميين والساسة والشخصيات العامة، من بينهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، والكاتب الصحفي سركيس أبو زيد.

وكتب الإعلامي جورج قرداحي على منصة إكس (تويتر سابقا) عنه قائلا "رحل الأستاذ.. علم من رجالات الإعلام الكبار في بلادي، حمل قلمه ومضى.. صوت من لا صوت لهم".

ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار عام 1938 وبدأ مشواره مع الصحافة مصححا في جريدة (النضال) ثم مخرجا صحفيا في جريدة (الشرق) ثم محررا فسكرتيرا للتحرير بمجلة (الحوادث) فمديرا للتحرير في مجلة (الأحد).

وسافر إلى الكويت عام 1962 ليصدر مجلة (دنيا العروبة) لكنه عاد بعد ستة أشهر فقط إلى بيروت ليعمل مديرا لتحرير مجلة (الصياد) ومحررا في مجلة (الحرية) حتى تفرغ لإصدار صحيفة (السفير) في مارس آذار 1974.

وحاور العديد من الوزراء والزعماء والمسؤولين العرب واختاره منتدى دبي الإعلامي (شخصية العام الإعلامية) لعام 2009.