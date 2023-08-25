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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلاحف نادرة تهاجم نزلاء فندق في شمال سيناء.. و"البيئة": مهددة بالانقراض| شاهد

صدى البلد

شهدت مدينة العريش في شمال سيناء، حادثة استثنائية تثير الفضول وتجعل الناس يتساءلون عن سببها. 

وتعرض مجموعة من المواطنين المصريين لهجوم من قبل سلاحف بحرية أثناء إقامتهم في أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة. 

وهذه الحادثة الغريبة تجذب الانتباه إلى أهمية حفظ التوازن البيئي وتعزز الحوار حول التعايش مع الحياة البحرية.

 


تفاصيل الحادثة

ووفقًا لشهادة محمد الطيب، أحد النزلاء الذي شهد الحادثة وقام بتصويرها ونشرها، فإنهم فوجئوا بسلاحف بحرية صغيرة هاجمت غرفهم في الفندق واستمرت الهجمات أثناء تواجدهم على شاطئ البحر. 

وقام النزلاء بجهود جماعية لإعادة هذه السلاحف إلى مياه البحر لضمان سلامتها.

 

استجابة السلطات البيئية

ولم تمر الحادثة دون أن تستجيب السلطات البيئية بسرعة. فتلقى محمد الطيب اتصالًا من الدكتور هاني النجار مدير محمية الزرانيق بشمال سيناء، الذي أعرب عن اهتمامه بالحادثة. 

وأكد الدكتور النجار لهم أن السلاحف التي هاجمتهم تنتمي إلى نوع نادر ومهدد بالانقراض يُعرف باسم "السلاحف عظيمة الرأس".

 

أهمية حفظ التوازن البيئي

وتوضح هذه الحادثة أهمية الاهتمام بالتوازن البيئي وحماية الحياة البحرية. 

ويشكل شاطئ العريش بشمال سيناء موطنًا مهمًا لتلك السلاحف، حيث يختارنه لبيض أعشاشهن. لذا يجب الحفاظ على بيئتها الطبيعية لضمان استمرار هذا النوع النادر.

 

الجهود المستقبلية

وبناءً على طلب الدكتور هاني النجار، ستقوم السلطات بتشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة للبحث عن السلاحف الصغيرة في المحافظة. والهدف هو إعادة هذه السلاحف إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر المتوسط.

 

الاستدلال العلمي

ويؤكد الخبر أن ظهور السلاحف الصغيرة في هذا التوقيت هو أمر طبيعي ومتوقع. ويتزامن هذا الظهور مع فترة فقس بيض السلاحف، وهو يعكس توازن الطبيعة في هذه المنطقة.

 

وتثبت هذه الحادثة أن البيئة البحرية تحمل العديد من المفاجآت والظواهر الغريبة. ولا يجب تجاهل أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البحرية، بل يجب أن نعمل جميعًا على المحافظة على هذه الكائنات النادرة والقيمة.

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