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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 مليون يورو.. تطورات جديدة في مفاوضات اتحاد جدة لخطف محمد صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن تطور هام في مفاوضات النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي اتحاد جدة السعودي، والذي يرغب بقوة في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ضوء استقطاب الدوري السعودي في الفترة الراهنة لأبرز النجوم في العالم. 

تفاصيل جديدة في عرض اتحاد جدة للحصول على خدمات محمد صلاح 

وكان نادي اتحاد جدة قد دخل في مفاوضات قوية للغاية في الفترة الحالية من أجل الحصول على اللاعب، وسط محاولات مكثفة من عدة أطراف لإتمام تلك الصفقة بالضغط على نادي ليفربول من خلال جعلها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخه، إلا أنه حتى تلك اللحظة لم يتم انتقال اللاعب بشكل رسمي لصفوف الدوري السعودي. 

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، إن محمد صلاح أمام عرض ضخم جدا بـ 300 مليون يورو في الوقت الحالي، وفي حالة إتمام الصفقة وانتقال اللاعب لصفوف الدوري السعودي سيكون اللاعب الأغلى في البطولة في الوقت الحالي. 

وأضاف محمد علي خير، أنه سعيد وفخور بالنجم المصري محمد صلاح وأن هناك نجم رياضي من داخل مصر تتهافت عليه الأندية، بمبالغ ضخمة للغاية للحصول على خدماته، موضحا أنه لا يشغله إن كان نادي الاتحاد السعودي سيحصل على خدمات اللاعب أم لا، بقدر الفخر الكبير للمصريين بما قدمه محمد صلاح في مسيرته في الفترة الحالية. 

وواصل أنه يجب الفخر أن هناك شاب مصري بإرادته منفردًا، “محدش لي فضل على الراجل ده في حاجة، هو اللي بنى نفسه بنفسه، محمد صلاح هو اللي نجح واهتم بنفسه”.

وأوضح، أن هناك عشرات اللاعبين المصريين احترفوا بالخارج لم يستطع أحد تقديم ما قدمه النجم المصري مو صلاح.

وأكمل حديثه: "محمد صلاح صاحب الفضل الأول بعد ربنا- سبحانه وتعالى- هو ووالده اللي آمن بموهبته، واللي دبر له الـ 50 قرش؛ ليخرج من محافظة الغربية، ويتواجد في المقاولون العرب، لغاية رحلته التي انتهت حاليا بتواجده في صفوف نادي ليفربول".

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة الدوري السعودي الاتحاد السعودي

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