إيطاليا تعلق على جهود الجزائر بشأن الأزمة في النيجر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الجمعة دعم بلاده للجهود الجزائرية بشأن التوصل إلى حلول للأزمة في النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي تاجاني أعرب خلاله عن دعم روما لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس"، بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر.

وفي نفس السياق، أشار "تاجاني" إلى أن إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.

و وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى بنين في ثاني محطات جولتع الأفريقية حيث زار أمس الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن النتظر أن يزور غانا.