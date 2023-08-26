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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قنبلة في "العجلات"| تقارير روسية تكشف مفاجأة بخصوص طائرة قائد فاغنر.. والاتهام يشير لطياره الشخصي

صدى البلد

ما زالت تداعيات سقوط الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وأودي بحياة جميع الركاب العشرة، منهم بريغوجين نفسه، تتصدر الأحداث والعناوين في الأوساط الإعلامية. 

ويوم الخميس شهد تطورات جديدة حول الحادث المأساوي، حيث تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات هذا الحادث الغامض.

فتقارير روسية تتحدث عن عبوة ناسفة زُرعت بطائرة قائد فاغنر..والتهمة موجهة لطياره الشخصي.


 

شبح العبوة الناسفة هل هو السبب؟

وفي آخر التطورات، كشفت تقارير روسية تفيد إلى وجود شبهات حول وجود عبوة ناسفة داخل الطائرة. ووفقًا لهذه التقارير، تم زرع العبوة في غرفة عجلات الهبوط، ما تسبب في سقوط الطائرة. والشخص الأول المتهم بذلك هو طيار بريغوجين الشخصي، أرتيم ستفانوف، الذي قام بفحص الطائرة قبل رحيلها إلى إفريقيا.

 

ألغاز وتساؤلات: هل هرب الطيار؟

فيما يثير هرب الطيار أرتيم ستفانوف تساؤلات وألغاز أخرى. بعد أن قام بفحص الطائرة وتأكيد سلامتها، هرب الطيار إلى الجنوب بعد وقوع الحادث. هذا الجزء من القصة لا يزال غامضًا وقيد التحقيق، حيث تحاول السلطات فهم السبب وراء هذا السلوك.

الجثة والتحقيقات: الحقيقة تكشف تدريجيًا

وتم العثور على جثة يفغيني بريغوجين، وتم نقلها إلى مكتب الطب الشرعي في تفير. ولا تزال السلطات تطوق المكان بإجراءات أمنية صارمة. كما أن لجنة التحقيق الروسية تعمل جاهدة لتحليل كل السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك احتمال وجود انفجار داخلي.

 

موقع الحادث واستمرار التحقيقات

وأغلقت قوات الأمن الروسية منطقة سقوط الطائرة بريغوجين، وتستمر التحقيقات في كشف ملابسات الحادث. وتشير التقارير إلى أن حطام الطائرة امتد لأكثر من كيلومترين. وما زالت الأسباب وراء الحادث غير واضحة، والجهود مستمرة للكشف عن الحقيقة.

 

وفاة زعيم فاغنر: ردود الأفعال

وبعدما أعلنت وكالة الطيران الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة، أكدت قناة تليغرام مرتبطة بفاغنر وفاته مساء الأربعاء. وفي منشور على قناة "جراي زون"، تم وصف بريغوجين بأنه بطل وطني لروسيا، وتم إلقاء اللوم على "خونة لروسيا" في وفاته.

 

تأكيد الحادث: قائد مجموعة فاغنر على متن الطائرة

وأكدت هيئة النقل الجوي الروسية أن يفغيني بريغوجين كان فعلاً على متن الطائرة التي تحطمت. وهذا التأكيد يزيد من تعقيدات القضية ويفتح المجال لمزيد من التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.

 

انتشال الجثث: لحظات مؤلمة

وقام فريق المنقذين بانتشال سبع جثث من حطام الطائرة، بما في ذلك جثمان بريغوجين. وهذه اللحظات المؤلمة تجسد مدى خطورة الحادث وتشكل محط اهتمام السلطات والجمهور على حد سواء.

 

بريغوجين: من تمرد إلى الحادث المأساوي

ويذكر أن يفغيني بريغوجين قاد تمردًا ضد قيادات الجيش الروسي في يونيو الماضي، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تلك الفترة بأنها تسببت في تصاعد التوترات وقد تجذب بروسيا إلى هوة حرب أهلية.

 

فإن الأحداث المتسارعة والتطورات المستمرة تجعل هذه القصة أكثر تعقيدًا وإثارةً، مع استمرار التحقيقات للكشف عن الحقيقة وراء سقوط طائرة يفغيني بريغوجين والأحداث المحيطة به.

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