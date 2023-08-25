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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل قرار الانتقال إلى الدوري السعودي

اللاعب المصري محمد
اللاعب المصري محمد صلاح

قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا تتوافر معلومات حقيقية ومؤكدة حتى الآن عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأكد محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن عشاق ومحبي محمد صلاح، لهم الحق في الحديث عن تواجده في الدوري الإنجليزي، أو الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يرغب محبي اللاعب محمد صلاح أن يظل في نقطة الضوء اللامعة، دون النظر إلى الجهة المالية.

وأضاف محمد الباز في حديثه، أنه لا يستطيع أحمد نكران أن من حق محمد صلاح أن يختار الجهة التي ستؤهله بقوة إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.

وتابع: "على صلاح التفكير جيداً بحديث الجمهور في البقاء في ليفربول، وألا يكون مجرد سلعة يتم تداولها بين الأندية".

وواصل تصريحاته: "أطالب محمد صلاح بالاستماع للجمهور، وأن يبعد تفكيره عن الأضواء والمال، وأن يركز فقط في حديث محبيه، وفي السير على الطريق الذي يجعله يحقق المزيد من التقدم والألقاب".

الإعلامي محمد الباز محمد صلاح اللاعب المصري محمد صلاح الدوري السعودي ليفربول

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