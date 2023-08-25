أحمد فهمي عن سفاح الجيزة: ذاكرت كويس وعملته بمزاج.. فيديو

تحدث الفنان أحمد فهمي عن تجربته الدرامية الجديدة بمسلسل سفاح الجيزة الذي انطلقت أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأكد أحمد فهمى خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، إن استغراق مسلسل سفاح الجيزة عامين تحضير وتصوير أمر طبيعي، متابعا: دي طريقة الشغل اللي بتتعمل برة مصر.

وتابع فهمي:ذاكرنا كويس المسلسل قبل تصويره وعملناه بمزاج جدا والتوفيق ده بتاع ربنا، والناس هتقول رأيها.

الفنانة ركين سعد

أوضح أحمد فهمي، أن الفنانة ركين سعد من أكثر الفنانات التي يحب العمل معها، معقبا: اتقابلنا في فيلم العارف بس متكلمناش وقتها، ومكنش فيه مشاهد بينا، وكنت بحبها جدا كممثلة ومكناش لسه وقتها بقينا صحاب.

وأضاف، أن كل ظروف المسلسل وجهته لتقديم عمل مختلف تماما سواء البطلة أو المخرج، وأوجه الشكر لكل صناع العمل.