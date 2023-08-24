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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهمي: اشتغلت مع طبيب نفسي لإتقان شخصية سفاح الجيزة

أحمد فهمي
أحمد فهمي

كشف  الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحدي جديد بالنسبة لي ".

 

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وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها ".

 

 وأضاف احمد فهمي :" هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير ".

 

وتابع أحمد فهمي :" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ".

 

وأكمل احمد فهمي :" اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة  واتقان كافة تفاصيل الشخصية".

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