أحمد فهمي: اشتغلت مع طبيب نفسي لإتقان شخصية سفاح الجيزة

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحدي جديد بالنسبة لي ".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها ".

وأضاف احمد فهمي :" هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير ".

وتابع أحمد فهمي :" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ".

وأكمل احمد فهمي :" اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة واتقان كافة تفاصيل الشخصية".