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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تغيب عن احتفالية عرض أحدث مسلسلات زوجها أحمد فهمي "السفاح"

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

غابت الفنانة هنا الزاهد عن احتفالية انطلاق عرض مسلسل “السفاح” الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان أحمد فهمي، كما غابت أيضا شقيقتيها ووالدتها. 

 

ولم تحرص هنا الزاهد على تهنئة زوجها أحمد فهمي باحتفالية عرض مسلسله الجديد، في الوقت الذي انشغلت فيه بإعادة مشاركة إشادات جمهورها ومحبيها بمسلسلها سيب وأنا أسيب. 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الشائعات حول وجود خلافات كبيرة بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، واحتمالية انفصالهما بشكل نهائي دون تأكيد واضح من طرفهما حتى الآن. 

 

احتفل الفنان أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح بالعرض الأول والخاص الذي يقام بإحدى الفنادق مساء الثلاثاء، قبل ساعات من طرحه رسميا عبر منصة شاهد. 

 

يضم مسلسل السفاح عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية

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