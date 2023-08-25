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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها الغنائي بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة رياضية، خفيفة، حيث ارتدت ترينج رياضي أسود اللون، وكوتشي أبيض. 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وبدت شيرين عبد الوهاب، في الحفل منسجمة ومتحمسة مع الجمهور وأدت عدد من أروع أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (أنا مش بتاعت الكلام ده، مش عايزة غيرك انت). 

لمشاهدة فيديوهات الحفل إضغط هنا 

 

شائعة انتحار شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد خرجت في بيان رسمي ونفت شائعات انتحارها، قائلة: «تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية». 

 

شيرين عبد الوهاب وإدارة أعمالها

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غيرت إدارة أعمالها بشكل متتابع ومتزايد مؤخرا بداية من انفصالها عن حسام حبيب الذي كان يتولى الأعمال الإدارية الخاصة بها كاملة.

ورغم عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وظهوره معها في حفلاتها مؤخرا بالسعودية ودبي، إلا أن الإعلامي إيهاب صالح يتولى إدارة أعمالها ويتحدث رسميا باسمها مؤخرا بعد عدد من الأسماء الأخرى.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وكانت قد قدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر".

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