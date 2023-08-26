بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بدأ طلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالثانوية العامة، منذ قليل، في أداء امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

كما بدأ أيضا طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة ، في أداء امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً .

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 رسمياً يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أغسطس 2023

وقد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي وحتى الآن، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.