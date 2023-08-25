ناجي شحاتة: مرشد الإخوان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.. فيديو

استكمل المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، روايته لكواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية وممارساتهم للتأثير على سير العدالة.



وقال شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مرشد الجماعة الإرهابية كان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.

وأضاف:" القضية أحيلت إلي من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفوجئت بكم الأشخاص المتهمين فيها، لأنها كانت تضم المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومفتي الجماعة، وصلاح سلطان وابنه محمد صلاح سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة".



وتابع:من سمة قضايا الإرهاب تواجد كمية كبيرة من الدفاع وكان الاتجاه إطالة أمد التقاضي، وكان الاتهام قيادة جماعة إرهابية من شأنها قلب نظام الحكم، واستعمال العنف والإرهاب وغيرها من التهم التي كانت في منتهي الخطورة، وكانت القضية تحمل خطة التعامل بعد فض رابعة".