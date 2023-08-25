المستشار ناجي شحاتة: صفوت حجازي خطير جدا.. وعاشق لمبدأ التقية| فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن مهمة عناصر غرفة عمليات رابعة العدوية كانت إصدار التعليمات وتوجيه العناصر لأعمال العنف، موضحا: «النتيجة بتاعتها إن أثناء التحقيق في القضية، عناصر الجماعة أصدروا تعليمات للجماعة باقتحام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ودي قضية كانت منبثقة من غرفة عمليات رابعة العدوية».

وأضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن محمد بديع مرشد الإخوان رفض في البداية الحديث أمام هيئة المحكمة، موضحا: «كان اللي بيحاول ينوب عنه هو صفوت حجازي، طلب الكلمة، بقوله عاوز تقول إيه، قالي: أصل سيادة المرشد عاوز يقول... ولسه هيكمل كلامه، قولتله: عندك هنا واقف، هو المرشد ملهوش لسان، ما هو متهم زيه زيك».

وتابع: «قولتله أنت بتعبر عن رأيه ليه؟، اللي المرشد عاوز يقوله يقوله، صفوت حجازي رد بإن المقام لا يتسع إن المرشد يتكلم، قولتله طب لو ما اتكلمش هعتبره رفض الإجابة على أسئلة المحكمة، وهنا بقى، بديع اتكلم، كانت تاني أو ثالث جلسة»، موضحًا أن صفوت حجازي إنسان خطير للغاية، وعاشق لمبدأ التقية.