ناجي شحاتة : محمد مرسي دق أول مسمار في نعشه عندما اتهم قاضيًا بالتزوير

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه ينبغي أن نسبق الحديث عن بيان 3 يوليو 2013، بمرحلة أخرى، عندما جاء محمد مرسي، وقال بأن هناك قاضي مزور وذلك أثناء كلمته في خطاب 26 يونيه.



وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، عندما سمعت خطاب محمد مرسي، قلت وقتها بشعور المواطن العادي وليس بشعور القاضي، بأن هذا الرجل قد كتب نهايته، فكيف له أن يتهم قاضي بتزوير الانتخابات علانية وبالإسم، محمد مرسي بهذه الفعلة يكون قد دق أول مسمار في نعشه.



ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.