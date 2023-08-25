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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار ناجي شحاتة يكشف سر ارتدائه نظارة سوداء خلال الجلسات

ناجي شحاتة
ناجي شحاتة

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، أن كل ما يحدث في الجلسة لابد أن تستوعبه الذاكرة لأن اليقين يتكون من الأشياء الصغيرة.

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وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل ما يصدر في الجلسة يقوم سكرتير الجلسة بتسجيله، وقبل إصدار الحكم لابد أن يقرأ القاضي محضر الجلسة ويرى أقوال الشهود وهي مهمة صعبة.

وكشف سبب ارتدائه نظارة سوداء خلال الجلسة، مؤكدًا أنها كانت تضايق المتهمين وقاموا بعمل أفلام على "يوتيوب" لشخص يرتدي نظارة سوداء للتهكم عليه.

وأكد أنه يرتدي نظارة سوداء حتى يستطيع النظر لكل  شخص أمامه ويرى ما يحدث في الجلسة دون أن تظهر حركة العيون، بالإضافة إلى وجود ضعف في نظره كما أنه ليس من مصلحته أن يعرف رد فعله.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ناجي شحاتة شحاته الإخوان الشاهد اخبار التوك شو

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