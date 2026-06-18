عبد العاطي ونظيرته البريطانية يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين في الخارج ، "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، يوم الخميس ١٨ يونيو، حيث ترأس الوزيران الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مجلس المشاركة، الذى يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، شهد مناقشة مستفيضة حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات المختلفة بما يلبى طموحات الشعبين.

وأكد الوزير عبد العاطى خلال المشاورات على التطلع لمواصلة دعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشدداً على الأهمية التى توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة فى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات مختلفة فى مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية.

واستعرض وزير الخارجية فى هذا السياق الإجراءات والخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطنى وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، منوهاً بأهمية مكون الاستثمار في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بكافة أبعاده، ومن خلال الآليات المشتركة القائمة في القاهرة ولندن. وأكد كذلك الحرص على تطوير التعاون في مجالات النمو الأخضر، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والهجرة والدفاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تناولا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المباحثات الثنائية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض اى إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين. واستعرض في هذا السياق الجهود التي تقوم بها مصر من أجل دفع كافة الأطراف للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع.

كما استعرض وزير الخارجية الاتصالات والجهود المصرية الحثيثة الذى اضطلعت بها مصر خلال الفترة الماضية مع الشركاء الإقليميين في دعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مرحباً بالإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم في هذا الشأن. كما تم تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في السودان، ولبنان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية على محددات الموقف المصرى من مختلف الملفات.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية المملكة المتحدة الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والتطلع لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة المتحدة، والعمل بشكل مشترك لدعم الامن والاستقرار في المنطقة.