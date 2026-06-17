وزير الخارجية الصيني يدعو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم /الأربعاء/ إلى الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بسيادة القانون الدولي.

وأكد وانج - في مؤتمر صحفي للإعلان عن كتاب أبيض بعنوان "حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا: مبادئ الصين ومقترحاتها وإجراءاتها"- ضرورة دعم المساواة في السيادة، ومناهضة سياسات القوة وأعمال الترهيب، في مواجهة التحديات العالمية الناشئة.

وأشار وانج، إلى أن الصين، بصفتها أول دولة توقع على ميثاق الأمم المتحدة، على أتم الاستعداد لتنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية لحماية سلطة الأمم المتحدة، والعمل مع الدول الأخرى على تنشيط وتعزيز دورها.

من جانبه، دعا نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديوي، إلى تعزيز دور دول الجنوب العالمي وزيادة تمثيلها في المنظمات الدولية، وتحسين حماية حقوقها ومصالحها في الشؤون العالمية، موضحا أن ذلك يعد أمرا جوهريا لبناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا.

وأكد مياو، أن الصين ستظل ملتزمة بالنهج الصحيح؛ لتعزيز تمثيل الدول النامية وإيصال صوتها في إصلاح مجلس الأمن الدولي، مضيفا أنها ستسعى أيضا إلى إنشاء المزيد من مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية في الدول النامية.

وأوضح مياو أن الصين، باعتبارها عضوا في الجنوب العالمي، ستواصل العمل عن كثب مع الدول النامية الأخرى للتقدم معا نحو التحديث ودفع إصلاح نظام الحوكمة العالمية.