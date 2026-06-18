وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه من أمريكا وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا

جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

كما التقى الوزير عبد العاطي مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع G7 في مدينة إيفيان.

وبحث الوزير عبد العاطي مع نظرائه تطورات الأوضاع الإقليمية على اثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والاستعدادات الجارية للتوقيع عليه، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط والمبادئ الحاكمة لهذه الترتيبات خلال المرحلة المقبلة.