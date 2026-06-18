إمام عاشور ضمن 4 أفارقة الأفضل في كأس العالم 2026

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0 وخسر منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا.

وشهدت الجولة الأولى ظهور 4 لاعبين أفارقة بشكل مميز مع منتخباتهم وحصلوا على جائزة رجل المباراة خلال اللقاء الذي خاضوه.

ويظهر إمام عاشور، نجم منتخب مصر، ضمن القائمة بعد أدائه الاستثنائي أمام بلجيكا وتسجيله هدفا عجز عن التصدى له كرتوا، حارس الشياطين.

كما ظهر فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، ضمن القائمة بعد التصدى لهجمات نجوم إسبانيا وخرج بفريقه بنتيجة التعادل السلبي ليقدم نفسه كأفضل حارس في الجولة الأولى.

وضمت القائمة يان ديوماندي، لاعب فريق كوت ديفوار، بعدما قاد بلاده للفوز على الإكوادور بنتيجة 1-0 كما تالق أنطوان سيمينيو مع منتخب غانا الذي تألق أمام بنما.

مباريات اليوم في كأس العالم

وتنطلق اليوم، الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا، وبعدها يلعب منتخب سويسرا ضد البوسنة والهرسك.

فيما يلعب منتخب كندا ضد قطر في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الجمعة، ويلعب منتخب المكسيك ضد كوريا في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة.