"بلجيكا على الله حكايتها".. تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على هدف إمام عاشور

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على المقارنات التي أثيرت بين هدف إمام عاشور في شباك بلجيكا خلال كأس العالم 2026، وهدفه الشهير مع الفراعنة أمام هولندا في مونديال 1990.

وقال عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية، إن الهدف الذي سجله إمام عاشور لا يقلل من قيمة هدفه التاريخي، بل على العكس يؤكد استمرار تألق اللاعبين المصريين في كأس العالم.

وأضاف مازحًا: "الناس اللي بتقول إن جول إمام عاشور هينسيهم الجول بتاعي.. انسوا الكلام ده، بالعكس، فيه تشابه كبير بين الهدفين".

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أوجه التشابه بين الهدفين، قائلًا: "أنا سجلت في الناحية اليمين، وإمام سجل في الناحية اليمين أيضًا، وهو يرتدي القميص رقم 8 وأنا كنت أرتدي الرقم نفسه".

وتابع عبد الغني تصريحاته بروح ساخرة: "الحاجة الوحيدة المختلفة أن هولندا وقتها كانت بطلة أوروبا، أما بلجيكا فعلى الله حكايتها".

وكان إمام عاشور قد خطف الأنظار بهدفه في تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وهو الهدف الذي أعاد إلى الأذهان ذكريات هدف مجدي عبد الغني الشهير في شباك هولندا خلال مونديال إيطاليا 1990.