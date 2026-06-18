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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار البيض في الأسواق.. اعرف الكرتونة بكام والشعبة تكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار البيض في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بوفرة المعروض وزيادة الإنتاج، ما ساهم في الحفاظ على توازن السوق وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك نحو 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 100 جنيه، بينما تراوحت الأسعار داخل المزارع بين 80 جنيهًا للبيض الأبيض و90 جنيهًا للبيض الأحمر، في ظل استقرار نسبي لحركة العرض والطلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الضغوط التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، وعودة عدد من المنتجين إلى النشاط بعد تحسن الأوضاع الإنتاجية وتوفير مستلزمات التشغيل.

الاكتفاء الذاتي يدعم السوق المحلية

وتواصل مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، في ظل ارتفاع حجم الإنتاج السنوي الذي يتجاوز احتياجات السوق المحلية، وهو ما وفر فائضًا يدعم استقرار الأسعار ويمنح القطاع فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية.

كما أسهمت زيادة المعروض في توفير المنتج بصورة منتظمة داخل الأسواق والمنافذ التجارية، مع طرح بعض العروض الترويجية التي ساعدت على تنشيط حركة البيع.

استمرار الإنتاج مفتاح استقرار الأسعار

ويؤكد العاملون في القطاع أن الحفاظ على معدلات الإنتاج المرتفعة يعد العامل الأهم لضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية تحقيق توازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج بما يضمن استمرار المربين والمنتجين في العمل دون خسائر.

كما يساهم استقرار القطاع في توفير السلعة للمستهلكين بأسعار مناسبة، مع الحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر على السوق.

دعم حكومي وتوسع في فرص التصدير

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير قطاع الدواجن من خلال دعم المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءة المزارع والحفاظ على السلالات المحلية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما ساهم اعتماد عدد من المنشآت الداجنة الخالية من الأمراض الوبائية في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يعزز من فرص نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

وأكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج خلال الفترة الماضية ساهمت في توفير فائض قابل للتصدير ودعم استقرار السوق المحلية.

وأوضح أن أسعار البيض ترتبط بشكل مباشر بحجم الإنتاج والمعروض، لافتًا إلى أن وفرة الإنتاج الحالية ساهمت في توفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، فضلًا عن طرح عروض ترويجية في بعض المنافذ التجارية.

وأضاف أن استمرار معدلات الإنتاج المرتفعة وتحقيق هامش ربح عادل للمنتجين يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن وبيض المائدة تمكن من استعادة توازنه بعد التحديات التي واجهته خلال عام 2023، بفضل التعاون بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة والدعم المقدم للمربين.

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