سقوط لص سرق هاتف فتاة من داخل محل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤالها قررت بأنها أثناء تواجدها داخل محل عملها بتاريخ 25/ مايو المنقضى فؤجئت بقيام أحد الأشخاص بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بحوزة (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله أفاد بشرائه من آخر "أمكن تحديده" (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيد الحرية حالياً على ذمة إحدى القضايا)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









