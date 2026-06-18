سهم طلعت مصطفى بـ 185 جنيها؟.. اعرف سبب رفع سي أي كابيتال تقديراتها للمجموعة

رفعت إدارة البحوث الاقتصادية بشركة سي آي كابيتال، تقديراتها للقيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 22% لتصل إلى 185 جنيهًا للسهم، مؤكدة استمرار السهم كخيارها الاستثماري المفضل في قطاع التطوير العقاري، في ظل ما وصفته بتزايد زخم النمو مدعومًا بمشروعات استراتيجية جديدة وتنامي الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية.

وجاءت المراجعة الإيجابية بالتزامن مع صعود سهم المجموعة بنحو 4.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليصل إلى مستوى 96.8 جنيه للسهم، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي والآفاق المستقبلية للمجموعة.

وقالت "سي آي كابيتال"، في تقريرها إن رفع السعر المستهدف للسهم يعكس إدراج القيمة الاقتصادية لمشروعي "ذا سباين" و"شرم باي"، إلى جانب تحديث توقعاتها لأداء قطاعي العقارات والفنادق، مشيرة إلى أن المجموعة تواصل تعزيز إيراداتها المقومة بالعملات الأجنبية من خلال أنشطة التطوير العقاري والضيافة داخل مصر وخارجها.

وأضاف التقرير أن النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه السهم تستند إلى استمرار نمو الإيرادات الدولارية للمجموعة، مشيرة إلى أنها تنظر بإيجابية إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية نظرًا لما توفره من مزايا استراتيجية طويلة الأجل.

وتوقعت الشركة أن ترتفع مساهمة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية من نحو 33% من إجمالي التدفقات النقدية للمجموعة في عام 2026 إلى 42% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الإقليمي المستمر وزيادة الأنشطة المدرة للعملة الصعبة.

وأكد التقرير أن مشروع "ذا سباين"، الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى مؤخرًا داخل مدينة مدينتي، يمثل أحد أبرز محركات النمو المستقبلية للمجموعة، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 2.4 مليون متر مربع، وتمتلك المجموعة حصة قدرها 75.5% منه.

وبحسب تقديرات "سي آي كابيتال"، من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تتجاوز 1.7 تريليون جنيه، إضافة إلى إيرادات إيجارية متكررة تقدر بنحو 50 مليار جنيه سنويًا عند وصول المشروع إلى مرحلة النضج الكامل.

كما توقعت أن يسهم المشروع بنحو 9% من قيمة المنشأة لمجموعة طلعت مصطفى، وأن يمثل ما يقرب من 29% من إجمالي المبيعات التعاقدية المتوقعة للمجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، فضلاً عن احتوائه على نحو 450 غرفة فندقية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع مرشح للاستفادة من إجراءات ترخيص أكثر مرونة وحوافز جمركية تدعم استقطاب العلامات التجارية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، بما يعزز من قدرته على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة ورفع القيمة الاستثمارية للمجموعة على المدى الطويل.

وأبقت "سي آي كابيتال"، على نظرتها المتفائلة تجاه الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى، متوقعة نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 42% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجعة هذه التوقعات إلى امتلاك مجموعة طلعت مصطفى رصيدًا قياسيًا من العقود التراكمية بلغ 458 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وهو الأعلى بين جميع الشركات العقارية التي تغطيها إدارة البحوث بالشركة.

كما رجحت استمرار نمو الإيرادات المتكررة الناتجة عن الأنشطة الفندقية والتجارية، لتشكل في المتوسط نحو 33% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة بين عامي 2026 و2028، وهو ما يعزز جودة الإيرادات ويخفض الاعتماد على المبيعات العقارية التقليدية كمصدر وحيد للنمو.

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الاتفاقيات الاستراتيجية الأخيرة التي أبرمتها مجموعة طلعت مصطفى مع جهات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، معتبرًا أنها تمثل ركيزة إضافية لدعم خطط التوسع الإقليمي للمجموعة.

وكانت المجموعة قد أعلنت توقيع تحالف استراتيجي مع شركة "صلة" لتطوير تجارب الترفيه داخل مشروعاتها في مصر، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبحث فرص التعاون المحتمل في 4 مشروعات متعددة الاستخدامات داخل المملكة العربية السعودية.

ورأت "سي آي كابيتال"، أن هذه الاتفاقيات، رغم عدم اتضاح أثرها المالي بشكل كامل في الوقت الحالي، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الإيرادات المتكررة والإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية، كما تفتح المجال أمام المزيد من الارتفاع في القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير، أن مجموعة طلعت مصطفى ما زالت تمتلك واحدة من أقوى قصص النمو في القطاع العقاري المصري والإقليمي، مدعومة بمحفظة مشروعات ضخمة، وإيرادات متكررة متنامية، وتوسع خارجي متسارع، الأمر الذي يدعم استمرار النظرة الإيجابية للسهم على المديين المتوسط والطويل.