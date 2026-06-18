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وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

وزير التموين
وزير التموين
محمد بدران

أكد الإعلامي محمد علي خير، أنه تلقى توضيحًا من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ردًا على ما أثير في أحد منشوراته السابقة بشأن مقترح دمج منظومة الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم النقدي.

وأوضح وزير التموين، وفق ما نقله الإعلامي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن منظومة الخبز المدعم الحالية تعاني من بعض أوجه القصور، مشيرًا إلى أن حجم الفاقد أو ما وصفه بـ”الفساد” في المنظومة قد يصل إلى نحو 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهدف من أي تطوير قادم هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وليس مجرد تقليل الإنفاق.

وأضاف أن المواطن الذي سيحصل على الدعم النقدي لن يكون مقيدًا بشراء رغيف بوزن محدد، بل ستكون له حرية اختيار الوزن المناسب، على أن يتم تحديد أسعار مختلفة حسب الأوزان، بما يحقق مرونة أكبر في المنظومة.

وأشار وزير التموين، بحسب ما نقله محمد علي خير، إلى أن بعض المخابز لا تلتزم بالوزن الرسمي للرغيف المدعم والذي يبلغ 90 جرامًا، حيث يتم إنتاجه أحيانًا بوزن أقل يصل إلى 60 جرامًا، وهو ما يمثل جزءًا من الدعم المفقود الذي لا يصل للمواطن بالشكل الكامل، على حد قوله.

كما كشف عن استمرار عملية تنقية بطاقات الدعم التمويني، حيث تم استبعاد نحو 850 ألف مواطن غير مستحقين للدعم، من بينهم من يمتلكون سيارات أو يلتحق أبناؤهم بمدارس دولية أو لديهم سجلات تجارية أو يسكنون في مجتمعات سكنية مرتفعة المستوى، مؤكدًا أن الوفر الناتج عن هذه الإجراءات سيتم إعادة توجيهه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كان الإعلامي محمد علي خير قد وجه رسالة للحكومة دعا فيها إلى التريث في اتخاذ قرار دمج رغيف الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم النقدي، مطالبًا بإجراء دراسة علمية متأنية لآثار القرار.

وتساءل عن تخفيض وزن الرغيف من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا في حال تطبيق المنظومة الجديدة، معتبرًا أن ذلك يمثل خفضًا بنسبة تتجاوز 20%، في وقت تعاني فيه شرائح واسعة من المواطنين من تراجع الدخول، مشددًا على أن الرغيف المدعم يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة والغذاء لملايين المواطنين.

واختتم الإعلامي محمد علي خير بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على وزن الرغيف الحالي دون تخفيض، والتأني قبل اتخاذ أي خطوة تخص دمجه في منظومة الدعم النقدي، حفاظًا على استقرار المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

وزير التموين الخبر المدعم المنظومة الجديدة

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