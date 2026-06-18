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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" بحصر وتكويد الأشجار بالمراكز والمدن

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

يواصل جهاز التطوير والتجميل وإدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية أعمال حصر وتكويد الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة".

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، وتعليمات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ أعمال الحصر والتسجيل والتكويد لعدد من أشجار الزينة بالشوارع الرئيسية بنطاق حي اول الإسماعيلية، بشارع عرابي وشارع سلطان حسين من اشجار البوانسيانا والفيكس والتيكوما بالتنسيق مع الحي، من خلال تسجيل أعداد الأشجار وأنواعها وأطوالها وترقيمها وتعريفها على النموذج المعتمد وقاعدة بيانات المحافظة، تمهيدًا لإعداد منظومة متكاملة لحصر الثروة الشجرية بالمحافظة.

وأشارت المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل، أنه تم إعداد لوحات تعريفية من المعدن وخشب الأكريلك تتضمن الاسم العربي والاسم العلمي لكل شجرة، وبالتنسيق حي اول، تم تعليق هذه اللوحات على الأشجار، بما يتيح للمواطنين التعرف على أنواع الأشجار المختلفة ويسهم في نشر الوعي البيئي والثقافة النباتية.

وشملت أعمال الحصر والتكويد عددًا من مدن المحافظه المهمة وهي مدينه ابوصوير، ف محافظه الإسماعيلية، بشارع المعاهده امام البنك الزراعي وحتي روض إسكندر  حيث تم حصر وتسجيل عدد من أشجارالبوانسيانا والفيكس

ويأتي ذلك تحت إشراف المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة.

وفى سياق متصل واصلت فرق عمل من العاملين بالجهاز اعمال صيانه للطريق كارفور بقص وتهذيب اسوار البازروميا وإزاله الحلفا والشوك من الجزيره الوسطي وقص وتهذيب المسطحات الخضراء وقص وتهذيب نخيل البلتشارديا.

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