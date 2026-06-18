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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، ومصطفى رفاعي، وسكرتارية خالد يوسف، بحبس شاب لمدة سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة، ومحو كل الصور والرسائل المتعلقة بالجريمة، لإدانته بابتزاز إحدى قريباته بفبركة مقاطع وصور إباحية لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمركز دمنهور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإنشاء حسابات وهمية على منصتي فيسبوك وماسينجر، ودمج صور شخصية للمجني عليها على مقاطع خادشة للحياء، ثم إرسالها إليها لتهديدها بنشرها وفضحها بين أفراد أسرتها لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه، إلا أن المجني عليها رفضت الانصياع وأبلغت السلطات التي تتبعت الحسابات وضبطت المتهم.

وشهدت الجلسة تحولًا إنسانيًا بارزًا، حيث أعلنت المجني عليها ووالدها التصالح مع المتهم نظرًا لصلة القرابة، ودرءًا لما قد يسفر عنه سجن المتهم من إساءة لسمعة العائلة ككل، واشترطت عليه عدم تكرار الجريمة، وهو ما استجابت له المحكمة قرير الرأفة والاكتفاء بالحكم المذكور مع إيقاف التنفيذ.

ولم تقف المحكمة عند الحكم، بل أطلقت صرخة تحذيرية شديدة اللهجة للمجتمع، مؤكدة أن إساءة استعمال التقنيات الحديثة يمثل ناقوس خطر يهدد بتدمير الأسر وتشويه السمعة، وشددت على ضرورة الانتباه لهذه الجرائم المستحدثة، داعية الشباب للتمسك بالقيم والأخلاق لحفظ كيان الأسرة المصرية.

البحيرة حبس شاب محكمة جنايات

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