الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات البلطجة ومنع أسرة من البناء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام أحد الأشخاص وأفراد أسرته بممارسة أعمال البلطجة ومنعه وأسرته من إستكمال أعمال بناء قطعة أرض مملوكة لهم بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 3 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة إدكو من (مالك شركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من (والد القائم على النشر – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية والتهجم على قطعة أرض فضاء وإحداث تلفيات بزجاج الحفار ملكه ، وبإستدعاء والد الشاكى وسؤاله نفى ما نسب إليه وإتهم المُبلغ بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسحجات وإبتزازه مادياً ومنعه من إستكمال أعمال البناء بقطعة الأرض محل النزاع ، وبمواجهة المُبلغ نفى ما نسب إليه ، ولم يقدم الطرفين أوراق تثبت ملكيتهما للأرض ، وبمراجعة الجهات المعنية المحافظة أفادت بأن قطعة الأرض محل النزاع ملك للدولة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





