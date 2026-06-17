بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الدكتورة أمينة سويدان في واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي أن الطبيبة المذكورةكتبت المنشور بسبب شحنة عاطفية بعد قراءتها لبوستات بعض السيدات.

تفاصيل أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

وتابعت التحقيقات أن الطبيبة المذكورة تعاني من مرض نفسي مزمن وتتعاطى علاجا نفسيا ولا تتذكر أي شخص خلال فترة عملها بالمستشفى.

وأكد الطبيبة فى التحقيقات عدم قدرتها على التفرقة بين إجراءات الكشف والفحص الطبي وما ادعت كونه تحرشا.

كما أكدت الطبيبة المذكورة فى التحقيقات أنها لم تقصد الإساءة لأحد وكانت تقصد من منشورها توعية المرضى بإجراءات العلاج.

وتابعت التحقيقات أن الطبيبة انقطعت علاقتها بالمستشفى منذ 6 سنوات ولا تعمل حالياً كطبيبة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المذكورة كتبت المنشور بسبب شحنة عاطفية بعد قراءتها لبوستات بعض السيدات.

وفجرت تحقيقات النيابة أن الطبيبة المذكورة تعاني من مرض نفسي مزمن وتتعاطى علاجا نفسيا.