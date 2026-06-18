بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية

أفادت قناة NBC بإندلاع موجة من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت مدينة سيناتوبيا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، على خلفية مقتل طفل يبلغ من العمر عاماً واحدا على يد شرطي في موقف سيارات أحد المتاجر الكبرى.



وفي وقت لاحق ؛ أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن مسئولين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا توصلوا إلى اتفاق يمنع الشرطة من استعمال تقنية الخنق أثناء عمليات التوقيف.

وقالت الشبكة إن مجلس المدينة اتفق مع ولاية مينيسوتا على هذا الأمر بعد مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت "سي.إن.إن" أن الاتفاق ينتظر موافقة القضاء في الولاية ليصبح نافذًا.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إقامة مراسم تأبين لفلويد في مدينة مينيابوليسالتي توفي فيها على يد الشرطة.

وعقب الاحتجاجات أقيم حفل تأبين حضره مئات من الأشخاص، الذين وقفوا صامتين لمدة ثماني دقائق و46 ثانية، وهي المدة التي قيل إن فلويد ظل فيها ملقى على الأرض في مينيابوليس.

وأدى مقتل فلويد، الذي وثقته مقاطع الفيديو أيضا، إلى غضب واندلاع موجة احتجاجات في مدن الولايات المتحدة والعالم ضد التمييز العنصري ومعاملة الشرطة للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.