التليفزيون الإيراني: 11 سفينة عبرت الحصار الأمريكي بينها 5 ناقلات نفط

أعلن التلفزيون الإيراني وصول عدد السفن التي عبرت الحصار الأمريكي إلى 11 سفينة، بينها 5 ناقلات نفط والباقي سفن تجارية وحاملات حاويات.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن سفن أخرى غادرت الموانئ الإيرانية بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية متجهة إلى المحيط الهندي.

وأكد التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية لحرس الثورة لا تزال تؤكد أنه على أي قطعة بحرية أن تنسق معها للمرور عبر مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن الاتفاق حظي بدعم واسع من حلفاء الولايات المتحدة وقادة مجموعة السبع خلال المناقشات التي جرت على هامش القمة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال قمة مجموعة السبع، قال ترامب إنه قد يبقى في أوروبا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق مع إيران، موضحاً أن طهران ترغب في توقيع التفاهم وتنفيذه. وأضاف أن نص المذكرة سيُظهر للجميع أنها "اتفاقية جيدة"، معتبراً أن نتائجها ستنعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يتضمن التزاماً واضحاً بعدم امتلاك إيران أو تطوير سلاح نووي، مؤكداً أن واشنطن تراقب عن كثب المواقع المرتبطة بالمخزون النووي الإيراني باستخدام تقنيات مراقبة متقدمة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني"، في إشارة إلى آليات التحقق والرقابة المرتبطة بتنفيذ التفاهم.