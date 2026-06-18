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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط مخبز تصرف في2 طن دقيق وبويات وألوان فاسدة

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

 قامت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، بضبط  ١٢٤ عبوة بويات وألوان ومواد طلاء منتهية الصلاحية ، و ضبط أحد المخابز لتصرفه في ما يقرب من ٢ طن دقيق بلدى مدعم بالمخالفة للقانون.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق ، المحال التجارية ، محال المأكولات و المشروبات ، و المخابز البلدية المدعمة و السياحية، للحفاظ على صحة المواطنين و ضمان حصولهم على منتجات غذائية ذات جودة عالية.

 و أشار مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، الي ان الحملات التموينية أسفرت عن ضبط عدد ٤٩ مخالفة تموينية، جاء بيانها كالتالي :-

في مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٩ مخالفات لعدم نظافة ادوات العجن، ٨ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن، مخالفة  لعدم وجود لوحة بيانات، مخالفتين للتوقف عن الإنتاج بالمخالفة للقانون، ٣ مخالفات لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، مخالفتين لعدم إمساك سجل زيارات .

 و في مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير ٤ مخالفات لعدم الاعلان عن الاسعار، ٩ مخالفات لعدم حمل شهادة صحيه، مخالفه لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و مخالفه لأداره منشأه بدون ترخيص.

 و في مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير مخالفه لأحد مستودعات البوتاجاز لعدم استلام الحصه الشهرية لأسطوانات البوتاجاز.

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