تموين الإسماعيلية يضبط مخبز تصرف في2 طن دقيق وبويات وألوان فاسدة

قامت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، بضبط ١٢٤ عبوة بويات وألوان ومواد طلاء منتهية الصلاحية ، و ضبط أحد المخابز لتصرفه في ما يقرب من ٢ طن دقيق بلدى مدعم بالمخالفة للقانون.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق ، المحال التجارية ، محال المأكولات و المشروبات ، و المخابز البلدية المدعمة و السياحية، للحفاظ على صحة المواطنين و ضمان حصولهم على منتجات غذائية ذات جودة عالية.

و أشار مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، الي ان الحملات التموينية أسفرت عن ضبط عدد ٤٩ مخالفة تموينية، جاء بيانها كالتالي :-

في مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٩ مخالفات لعدم نظافة ادوات العجن، ٨ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن، مخالفة لعدم وجود لوحة بيانات، مخالفتين للتوقف عن الإنتاج بالمخالفة للقانون، ٣ مخالفات لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، مخالفتين لعدم إمساك سجل زيارات .

و في مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير ٤ مخالفات لعدم الاعلان عن الاسعار، ٩ مخالفات لعدم حمل شهادة صحيه، مخالفه لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و مخالفه لأداره منشأه بدون ترخيص.

و في مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير مخالفه لأحد مستودعات البوتاجاز لعدم استلام الحصه الشهرية لأسطوانات البوتاجاز.