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أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيسة القرية
محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيسة القرية
محمود زيدان

تمكنت مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط المتهم بإشعال النيران في المهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، وذلك عقب قيامها بإزالة تعدٍ خاص بوالده.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تعرض حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين، إلى إصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين والقدمين، إثر قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، وجرى نقلها لتلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أن المهندسة حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين، كان تقوم بتنفيذ إزالة في المهد في وجود بعض موظفي الوحدة المحلية، وعقب انتهائها من تنفيذ الإزالة، واستقلال سيارة الوحدة المحلية رقم ل ب أ 7395، أقدم «ح.ر» 30 سنة، سائق، مقيم بقرية المجاز الشرقي، بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق في مناطق متفرقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على المتهم، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 10878 لسنة 2026م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

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