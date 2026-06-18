أحمد جلال: الأهلي رفض مطالب إنبي المالية لإتمام صفقة علي محمود

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال تفاصيل المفاوضات بين الأهلي وإنبي بشأن التعاقد مع علي محمود، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت عددًا من الشروط التي وضعها النادي البترولي لإتمام الصفقة.

وأوضح أحمد جلال أن إنبي طلب الحصول على 50 مليون جنيه مقابل بيع اللاعب، إلى جانب نسبة 25% من إعادة بيعه مستقبلًا، فضلًا عن مكافأة بقيمة 2 مليون جنيه في حال تتويج الأهلي بلقب الدوري خلال عامين.

وأضاف أن مطالب إنبي تضمنت أيضًا حصول النادي على حوافز إضافية مرتبطة بعدد الأهداف والصناعات التي يحققها اللاعب، بالإضافة إلى نسبة 30% من المقابل المالي الناتج عن مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم، وهو ما اعتبره الأهلي مطالب مالية مبالغًا فيها، لتتوقف المفاوضات عند هذه النقطة حتى الآن



