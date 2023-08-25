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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار ناجي شحاتة يكشف عدد المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

ناجي شحاتة
ناجي شحاتة

كشف المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية والممارسات التى استخدموها للتأثير على سير المحاكمات.

ناجي شحاتة: وجدت اتهامات هلامية موجهة للضباط في أحداث إمبابة وكرداسة

المستشار ناجي شحاتة يروي كواليس صدامه بالإخوان عند النظر في إحدى القضايا

وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قضايا الارهاب تتميز بكثرة أعداد المدافعين والمتهمين في القضية الواحدة.


أضاف:"الجناية خروج عن السلوك الاجتماعي السليم في حد ذاتها، إنما قضايا الارهاب لها سمة خاصة، وهي كثرة عدد المدافعين عن المتهم والمتهمين في القضية الواحدة، عادة بحكم التيارات السياسية الذي ينتمي إليها"بيبقي الجو مكهرب شوية".


وتابع "خلية السيدة زينب المعروفة اعلامياً بقضية أحداث مجلس الوزراء كان عدد المتهمين فيها 325 متهماً، فتتميز قضايا الارهاب بكثرة الدفوع من جانب الدفاع لدخول الموضوع في إطار سياسي وأطال أمد التقاضي مثل قضية كرداسة واقتحام مركز شرطة كرداسة أخذت وقت طويل وأصدرنا الحكم في الحادية عشر مساءً بعد سماع المتهمين.

ناجي شحاتة الإخوان محمد الباز الشاهد اخبار التوك شو

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