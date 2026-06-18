بسبب المحتوى المخالف.. تيك توك يحذف 2.3 مليون فيديو بمصر ويوقف 357 ألف بث مباشر

تشهد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم تصاعدًا مستمرًا في الجهود الرامية إلى تعزيز معايير الأمان الرقمي وحماية المستخدمين من المحتوى المخالف، في ظل التوسع الكبير في أعداد المستخدمين وتنامي الاعتماد على المنصات الرقمية في التواصل وصناعة المحتوى.

وفي هذا الإطار، كشفت منصة تيك توك عن أحدث تقاريرها المتعلقة بإنفاذ إرشادات المجتمع خلال الربع الرابع من عام 2025، والتي أظهرت أرقامًا كبيرة تعكس حجم الرقابة والإجراءات التي تتخذها المنصة للحفاظ على بيئة رقمية أكثر أمانًا.

أكثر من 11.7 مليون فيديو مخالف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت تيك توك حذف نحو 11.7 مليون مقطع فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، وذلك في عدد من الدول من بينها مصر والسعودية والإمارات والعراق ولبنان.



وأكدت المنصة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متواصلة لتعزيز الثقة والأمان الرقمي، من خلال الاعتماد على تقنيات متقدمة وأنظمة رقابية متطورة تهدف إلى اكتشاف المحتوى المخالف والتعامل معه بصورة استباقية قبل وصوله إلى المستخدمين.

حملات موسعة لحماية الأطفال والقُصّر

وفي جانب حماية الفئات العمرية الصغيرة، كشفت تيك توك عن حذف أكثر من 23.8 مليون حساب يُشتبه في انتمائها لأشخاص تقل أعمارهم عن 13 عامًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025.

كما قامت المنصة بإزالة أكثر من 147.7 مليون حساب وهمي خلال الفترة نفسها، في خطوة تستهدف الحد من الأنشطة غير الموثوقة وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للمستخدمين.

وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات تعكس التزامها المستمر بحماية الأطفال والمراهقين، عبر تطوير أدوات الرقابة وتعزيز إجراءات التحقق من الأعمار ومكافحة الحسابات المخالفة.

تشديد الرقابة على البث المباشر

واصلت تيك توك توسيع نطاق الرقابة على خدمات البث المباشر، حيث أعلنت تعليق أكثر من 42.8 مليون بث مباشر على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025، بزيادة كبيرة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

كما تم حظر أكثر من 358 ألف مضيف للبث المباشر عالميًا، إلى جانب إيقاف ما يقرب من مليون بث مباشر بشكل استباقي في عدد من دول المنطقة، من بينها مصر والإمارات والعراق ولبنان.

وتؤكد هذه الأرقام توجه المنصة نحو تشديد إجراءات الرقابة على المحتوى المباشر الذي قد يتضمن مخالفات تتعلق بإرشادات المجتمع أو سياسات الأمان.

مصر ضمن الدول الأكثر تسجيلًا للمخالفات

في مصر، كشفت البيانات عن حذف أكثر من 2.38 مليون مقطع فيديو خلال الربع الرابع من 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

وسجلت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، ما يعني أن غالبية المحتوى المخالف تم اكتشافه وإزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين.

كما أوضحت البيانات أن 98.4% من المحتوى المخالف تمت إزالته خلال 24 ساعة فقط من اكتشافه، بينما أعادت المنصة أكثر من 109 آلاف مقطع فيديو بعد قبول طلبات الاستئناف المقدمة من أصحابها.

وفيما يتعلق بالبث المباشر، حظرت تيك توك أكثر من 126 ألف مضيف للبث المباشر داخل مصر، إلى جانب إيقاف أكثر من 357 ألف بث مباشر لمخالفة السياسات المعتمدة.

العراق يتصدر عدد الفيديوهات المحذوفة

أظهرت الأرقام أن العراق سجل أعلى عدد من الفيديوهات المحذوفة في المنطقة خلال الفترة المذكورة، حيث تم حذف أكثر من 4.69 مليون مقطع فيديو مخالف.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بأكثر من 2.9 مليون فيديو محذوف، بينما سجلت مصر أكثر من 2.38 مليون فيديو، تلتها لبنان بأكثر من مليون فيديو، ثم الإمارات بنحو 787 ألف فيديو.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق جهود الرقابة الرقمية في المنطقة العربية، مع استمرار نمو استخدام المنصات الاجتماعية وتزايد المحتوى المنشور يوميًا.

إجراءات ضد مخالفات تحقيق الدخل

لم تقتصر الإجراءات على المحتوى المخالف فقط، بل امتدت إلى سياسات تحقيق الدخل الخاصة بصناع المحتوى.

وأعلنت تيك توك اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 17.7 مليون بث مباشر و9.2 مليون صانع محتوى على مستوى العالم بسبب مخالفات تتعلق بإرشادات تحقيق الدخل.

كما تمت إعادة أكثر من 3.7 مليون بث مباشر بعد مراجعة الحالات والبت في طلبات الاستئناف المقدمة من المستخدمين.

الشفافية والأمان في صدارة الأولويات

أكدت تيك توك أن الشفافية تمثل أحد أهم المرتكزات الأساسية لبناء الثقة مع المستخدمين، مشيرة إلى أن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان سلامة المنصة.

وأوضحت الشركة أنها تعتمد على نموذج رقابي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة من جهة، وخبرات فرق الثقة والسلامة المنتشرة حول العالم من جهة أخرى، بما يضمن سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها بفاعلية.

كما شددت المنصة على استمرار استثماراتها في أنظمة الإشراف الرقمي، وتطوير أدوات الحماية، وتعزيز سلامة الفئات العمرية المختلفة، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.