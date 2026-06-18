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على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني

عبد الرازق عبد المحسن من أبطال حرب أكتوبر
عبد الرازق عبد المحسن من أبطال حرب أكتوبر
محمد بدران

في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ويدعى عبد الرازق عبد المحسن، وهو يتحرك على مشاية بعد عودته من جلسة علاج طبيعي، متحدثًا عن ذكرياته خلال مشاركته في حرب أكتوبر 1973 وما تعرض له من إصابات خلال المعارك.

وخلال الفيديو، تحدث البطل عبد الرازق عبد المحسن عن دوره ضمن قوات الدفاع الجوي أثناء الحرب، مشيرًا إلى أنه شارك في التصدي للطائرات الإسرائيلية وأوقع 6 طائرات من العدو، وأنه كان ضمن الجنود الذين خاضوا مواجهات مباشرة خلال العمليات القتالية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كانت مليئة بالتحديات والصعوبات.

وتابع البطل حديثه مستعيدًا أجواء الحرب، مؤكدًا أن القوات المصرية تمكنت من تحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، الذي تم بناؤه في سنوات وتم تدميره في ساعات، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة كانت مليئة بالتضحيات والبطولات التي شارك فيها جنود القوات المسلحة.

وأضاف عبد الرازق عبد المحسن أنه ما زال يعاني حتى الآن من آثار إصابات الحرب، نتيجة وجود شظايا في جسده منذ القتال، موضحًا أن الأطباء في ذلك الوقت أكدوا صعوبة إجراء عمليات جراحية لإزالتها بسبب خطورتها، مما جعله يعيش بهذه الإصابات حتى اليوم.

كما استعاد البطل بعض المواقف التي جمعته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال زياراته للقواعد العسكرية، قائلًا إنه قابله، واصفًا إياه بـ"البطل الذي رفع رأس العرب"، مشيرًا إلى أنه كان يمزح معه قائلًا إن من أسقط هذه الطائرات الإسرائيلية لو رأته إسرائيل ستتعامل معه بشكل خاص، مؤكدًا أنه تم تكريمه وأن أبناءه تم تعيينهم، كما تم منحه المشاية التي يتحرك بها حاليًا.

كما تحدث عن فخره بما قدمه خلال الحرب، مؤكدًا أن ما شاهده في تلك الفترة من أحداث ومعارك سيظل محفورًا في ذاكرته، لافتًا إلى أن نصر أكتوبر كان نقطة تحول في تاريخ مصر والعالم العربي، ومشيرًا إلى دور القيادة السياسية في دعم القوات المسلحة وقت الحرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، وسط حالة من التفاعل والإشادة بما قدمه أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 من تضحيات وبطولات ساهمت في استعادة الأرض ورفع راية النصر.

بطل من ابطال حرب اكتوبر الرئيس السادات تكريم السادات ذكريات

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