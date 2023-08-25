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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار ناجي شحاتة : بدأت عداوتي مع الإخوان في عام 1998

صدى البلد

كشف المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن سبب تواجد اسمه ضمن قائمة اغتيال الإخوان وسبب العداء مع الجماعة الإرهابية.

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وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،:" في عام 1998 عندما توليت محكمة جنايات أسيوط، حكمت علي مسئول التنظيم العسكري للجماعة الإرهابية ولم أكن أعلمه، وكان تار قديم، لأن هذه الجماعة من سماتها لا تنسى من وقف في طريقها، وكانت القضية شروع في قتل ضابط بأمن الدولة".


وأضاف: "بعدها أرسلوا لي جوابات في استراحة العمل في أسيوط أنهم سيفجرون القطار، وغيره من التهديدات في المنزل، وكان ثاني صدام في قضية اتهام ضباط الداخلية في قتل متظاهرين أمام قسمي شرطة إمبابة وكرداسة عقب أحداث ثورة يناير، وكان القضية ذات ظروف صعبة، وكانت الجماعة تريد النيل من هيبة الدولة، وكان هناك جو من الهرج والمرج وعدم التنظيم داخل الجلسات، وكنا نخرج تحت حماية الشرطة العسكرية من المحكمة.


وتابع: "في أول جلسة لمحاكمة 38 ضابط متهم، وكانوا مقدمين للمحاكمة مفرج عنهم، ولم يكن من المنطقي أن تحبسه علي ذمة القضية، ولم يستجد جديد بحبس الضباط، والقرار كان التأجيل وكانت الجماعة تريد حبس الضباط علي ذمة القضية، وكان هناك أسباب داخلية لعداء الجماعة مع الشرطة".


ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ناجي شحاتة الإخوان الباز الشاهد اخبار التوك شو

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