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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابر الرباعي: هعتزل بعد 3 أو 5 سنوات.. ومش عايز أوصل لمرحلة العجز

صابر الرباعي
صابر الرباعي
أحمد البهى

كشف الفنان صابر الرباعي عن نيته اعتزال الغناء، وذلك خلال السنوات القادمة. 

وقال صابر الرباعي، في تصريحات تليفزيونية: “كمان 3 سنين أو بالكتير 5 سنين هبطل غناء وهعتزل، لأني مش حابب أوصل لمرحلة العجز، أو في يوم من الأيام أغني قدام كام نفر”. 

وأطلق المطرب صابر الرباعي أغنية جديدة حملت اسم "مجروح"، وهي من ألحانه، والكلمات مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي وإنتاج R&M production.

 

أغاني صابر الرباعي

وفي وقت سابق، طرح النجم التونسي صابر الرباعى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم  «مخزون السعادة»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وتضمن العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.

صابر الرباعي الفنان صابر الرباعي الفنان التونسي صابر الرباعي

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