صابر الرباعي: تمنيت تقديم أغنية أحمد سعد.. هو اتظلم لدرجة كبيرة

أشاد الفنان صابر الرباعي، بالنجاحات التي حققها الفنان أحمد سعد في السنوات الأخيرة، وذلك أثناء حلوله ضيفا على احدي البرامج التليفزيونية.

وقال صابر الرباعي: أحمد سعد اتظلم لدرجة كبيرة، واليوم عرف يخلق أسلوب خاص بيه، وكنت أتمني تقديم أغنية عليكي عيون، إلا انها كانت فتحة خير علي أحمد سعد.

وأضاف صابر الرباعي: الأغنية شكلت نقطة تحول مهمة في مشوار أحمد سعد الفني، وساهمت في انطلاقته وتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وكان قد أطلق المطرب صابر الرباعي أغنية جديدة حملت اسم "مجروح"وهي من ألحانه، والكلمات مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي وإنتاجR&M production.

أغاني صابر الرباعي

وفي وقت سابق طرح النجم التونسي صابر الرباعى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مخزون السعادة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وتضمن العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.