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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح فيلم 7 dogs بالسينمات المغربية .. اليوم

7 dogs
7 dogs
أحمد البهى

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم، بالمغرب، فيلم 7 dogs، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. 

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

7 dogs كريم عبد العزيز أحمد عز

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